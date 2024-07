Sennheiser ACCENTUM True Wireless | comfort e suono superiore

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 11 luglio 2024)presenta le, auricolari ergonomici e confortevoli, che offrono une fino a 28 ore di autonomia Con tecnologiaResponse, cancellazione attiva del rumore e opzioni di ricarica, sono perfetti per un’esperienza audio di alta qualità per tutto il giorno. Auricolari ergonomici con 28 ore di autonomia e tecnologia avanzata Progettate grazie a una vasta ricerca ergonomica sugli auricolari, le nuovegarantiscono uneccezionale e duraturo. I morbidi inserti in silicone si adattano perfettamente al canale uditivo, offrendo unextra anche durante lunghe sessioni di ascolto. Con un’autonomia fino a 8 ore di riproduzione e altre 20 ore grazie alla custodia di ricarica, le nuovepermettono di ascoltare la propria musica per tutto il giorno.