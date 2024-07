Sei dello Scorpione? Luglio ti sta mettendo alla prova Smetti di procrastinare e agisci

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 11 luglio 2024) Se seil’Oroscopo non ammette esitazioni, è ora di agire: esplora le tue ferite interiori, ritrova il coraggio di raggiungere i tuoi sogni Cari, il mese disi presenta come un periodo di grande sfida per voi. Le stelle stannola vostra resistenza emotiva e mentale, spingendovi a confrontarvi con voi stessi e con le scelte che avete evitato troppo a lungo. Le influenze astrali di questo mese, tra cui quadrature e opposizioni, vi invitano a smettere die ad agire, anche se la paura del fallimento vi trattiene. potrebbe interessarti: Oroscopo Branko oggi giovedì 11: previsioni per tutti i segnizodiaco Sei del Capricorno? È ora di cambiare: fai queste 3 cose ogni giorno e osserva 4 segni zodiacali fortunati in amore: ecco chi troverà l’anima gemella entro finevi invita a esplorare le sfide interiori, i suggerimenti dell’Oroscopo La quadratura tra Marte e Plutone, il vostro pianeta dominante, crea un ambiente di tensione interna che può sembrare insormontabile.