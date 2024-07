Risse e ritrovo di pregiudicati Poggibonsi sospesa per sette giorni la licenza a un locale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024)(Siena), 11 luglio 2024 –, violenza edi. Per questi motivi il questore della provincia di Siena Ugo Angeloni ha sospeso lapera undiritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’esercizio era controllato da oltre un anno dalle forze dell’ordine, a seguito dei numerosi interventi segnalati sia ai carabinieri che alla polizia di stato, per sedare liti più o meno violente, in occasione delle quali erano state identificate persone pregiudicate, alcune già destinatarie di misure di prevenzione come l’avviso orale del questore. Dai frequenti controlli è emerso che ilera abitualedi persone pericolose, con precedenti sia in materia di stupefacenti che per reati predatori o contro la persona.