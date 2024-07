Quando si gioca la finale di Wimbledon 2024 con Jasmine Paolini? Avversaria data orario e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024)vola indi: eccosil’atto conclusivo, chi sarà la sua rivale, l’e lainsieme alle informazioni sulla diretta tv e streaming dell’incontro. La toscana ha compiuto una vera e propria impresa sportiva battendo in match surreale la croata Donna Vekic e ora affronterà una tra Rybakina e Krejcikova nella finalissima dello Slam su erba. Si tratta della sua secondaconsecutiva in uno Slam, qualcosa di surreale, dopo il Roland Garros perso contro Swiatek.SILACON? TUTTE LE INFORMAZIONI Lafemminile disi giocherà alle ore 15 italiane di sabato 13 luglio, ovviamente sul campo Centrale. Diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go e anche su Now, diretta testuale su Sportface.