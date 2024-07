Omicidio a Pannarano domani i funerali di Annibale | comunità in lutto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terranno, ore 10, presso la Chiesa di San Giovanni Battista a, idiMiarelli, il 70enne ucciso dal fratello, il 56enne Benito Miarelli, lo scorso 3 luglio nella loro abitazione di via Piano. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Iavarone, in segno di cordoglio ha proclamatocittadino nel giorno delle esequie. Le misure adottate includono le bandiere a mezz’asta in Comune e negli edifici pubblici per l’intera giornata, la sospensione delle manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione e l’invito agli esercizi commerciali ad abbassare le serrande per 10 minuti durante la cerimonia funebre. L’di: Benito Miarelli confessa di aver ucciso il fratello L'articolodiinproviene da Anteprima24.