Olimpiadi Parigi 2024 ginnastica ritmica | calendario programma orari e tv di tutte le gare

Il programma con le gare di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella nuova struttura di Port de la Chapelle Arena, tra giovedì 8 e sabato 10 agosto andranno in scena le finali individuali e a squadre. C'è grande attesa per vedere all'opera le Farfalle, ma l'Italia potrà contare anche su due importanti carte olimpiche nell'individuale. COME SEGUIRE LE GARE IN TV – Sarà possibile seguire la manifestazione a cinque cerchi in chiaro sui canali Rai, mentre Discovery+ si occuperà della copertura integrale dell'evento con 10 canali sulla sua piattaforma streaming a disposizione degli abbonati. IL PROGRAMMA COMPLETO GIORNO PER GIORNO DELLE OLIMPIADI (in grassetto le gare che assegnano le medaglie) GIOVEDÌ 8 AGOSTO Ore 10:00 – Concorso generale individuale qualificazioni Ore 15:00 – Concorso generale individuale qualificazioni VENERDÌ 9 AGOSTO Ore 10:00 – Concorso generale a squadre qualificazioni Ore 14:30 – Concorso generale individuale FINALE SABATO 10 AGOSTO Ore 14:00 – Concorso generale a squadre FINALE