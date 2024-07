Oaktree non è Suning altra filosofia | nuova regola per l’Inter ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ad una cinquantina giornata dall’avvicendamento traalla guida delemerge già un dato di fatto: il modus operandi è cambiato. DATO DI FATTO – Sono passati una cinquantina di giorni dall’avvicendamento tra. Lo scorso 22 maggio, infatti, il fondo californiano annunciava la sua acquisizione del, dopo la mancata riscossione del prestito da oltre 380 milioni da parte della famiglia Zhang. In questi quasi due mesi è emerso già un fatto: il modus operandi delè cambiato. L’obiettivo, adesso, ai vertici del club è quello di creare valore. Ergo sul mercato, basta investimenti fine a se stessi, tipo parametri zero 30enni, che non potranno dare valore in là con gli anni, bensì puntare sui giovani e ottenere il maggior risultato possibile.