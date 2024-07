Non c’è posto per i giovani nel mondo del vino | il sondaggio amaro di WineJob

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 11 luglio 2024) Più giovane sei, meno lavori. Oggi i professionisti che hanno già un'occupazione nel settore vinicolo possono gestire il proprio lavoro in modo dinamico o possono decidere di cambiarlo in favore di un’azienda migliore (o di uno stipendio migliore). Ma per i new entry non è così: chi è agli inizi e cerca di farsi strada le opportunità sono limitate. Questo è il quadro che emerge dalla survey realizzata da, agenzia specializzata in recruiting, formazione e consulenza nel settore del, in collaborazione con Game2Value, piattaforma di videogame assessment per le risorse umane. Secondo il, esaminato durante un webinar, l'industria vinicola è caratterizzata da alcuni limiti che rendono difficile per i nuovi arrivati e senza esperienze pregresse trovare una collocazione.