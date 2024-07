Nato | 40mld a Kiev per farla prevalere

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 luglio 2024) 7.00 I leader dellasi sono impegnati, durante il loro vertice a Washington, a fornire all'Ucraina almeno 40 miliardi di euro in aiuti militari "entro il prossimo anno" per aiutarla a combattere contro la Russia. "E fornire livelli sostenibili di assistenza alla sicurezza per farl'Ucraina", si legge nella dichiarazione del vertice. E' "il più vasto piano di difesa dalla Guerra Fredda", ha dichiarato il Segretario generale della, Stoltenberg. Mosca è "l'unica responsabile della guerra" contro, afferma l'Alleanza.