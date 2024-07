Napoli-Hermoso arrivano aggiornamenti sul difensore | ecco cosa serve per chiudere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) IlMarioresta un obiettivo del. Il calciatore vede al momento il suo futuro in bilico. Ilha cominciato ufficialmente il ritiro a Dimaro con Antonio Conte che lavorerà in questi giorni per valutare gli uomini a disposizione e per decidere seancora quala questa squadra. La società è molto attiva sul mercato e non sembra avere intenzione di fermarsi. Da un lato sono arrivati Marin e Spinazzola e già sono in gruppo con il resto della squadra, ma presto verrà annunciato anche Alessandro Buongiorno, centrale arrivato a Roma in questi minuti e pronto per effettuare le visite mediche con il club. Esborsi importanti per ilche sta rimodulando daccapo il reparto difensivo, Conte ha richiesto ciò e la società sta lavorando per accontentarlo in tutto e per tutto.