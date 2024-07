Mr&Mrs | dal 12 luglio il nuovo singolo Andalusia

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dal 122024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildi MR&MRS. “” è un brano che parla della libertà di amare e del desiderio di stravolgere la vita, una sensazione di brillare, volare e innamorarsi. La storia d’amore ambientata in, una regione ricca di arte e storia con mare limpido e coste battute dal vento. E un luogo splendido dove vivere quella storia d’amore quasi perduta tra le grigie mura della città di Milano che ritrova inil suo splendore. “Lascio questa città, una grigia città, non importa cosa accadrà, mi lascio trasportare dal suono di chitarre.” La canzone racconta la storia d’amore iniziata a Milano dove i due si separano e il fuoco è quasi spento.