Mediaset manda in pausa La Rosa della Vendetta

(Di giovedì 11 luglio 2024) La Turchia c’è. Nei palinsesti autunnali,promette di soddisfare ancora la fame di turcate del proprio pubblico. A settembre, salvo variazioni, troverà spazio La. Ebbene, possiamo confermarvi che la saga di Gulcemal andrà inestiva questo venerdì per poi riprendere la sua cavalcata in un altro periodo. La mossa un po’ sorprende perché gli ascolti (potete trovarli qui) sono stati sì positivi per la tipologia di prodotto e il periodo ma, complice l’infittirsiconcorrenza, calanti. Contro gli Europei, il quinto appuntamento – composto da due episodi – di venerdì scorso ha ottenuto 2.104.000 spettatori pari al 12.6% di share. Evidentemente asanno di poter contare su un pubblico fidelizzato, capace di “resistere” anche in serate complicate per Canale 5, come accaduto con la più famosa Terra Amara.