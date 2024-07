Mediaset dramma | Barbara d' Urso distrutta per Bassanini morto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 11 luglio 2024) ÈRoberto, noto scenografo di, all'età di 62 anni. La notizia è stata annunciata su Facebook da Matteo Rivolta, che ha rivelato anche le cause del decesso: un'improvvisa emorragia cerebrale.era un professionista rispettato e amato, con una carriera ricca di successi nel mondo della televisione italiana.D'ha voluto ricordarecon un messaggio sui suoi social, esprimendo il suo profondo dolore per la perdita. "Ho il cuore spezzato", ha scritto la conduttrice, ex colonna portante di Cologno Monzese, evidenziando il rapporto di stima e affetto che li legava.aveva curato le scenografie di molti dei suoi programmi, tra cui Pomeriggio Cinque. La d'ha proseguito rivelando: "Per anni abbiamo lavorato insieme, scegliendo pezzo per pezzo le scenografie dei miei programmi Un uomo dolcissimo E anche nell'ultimo anno sei stato uno dei pochi che ha continuato a esserci per me, a sostenermi Ciao Roberto, mancherai tanto".