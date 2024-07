Marrucco | Non mi aspettavo la tripletta d’acquisti De Laurentiis? Ha fatto un grandissimo passo indietro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Fulvioanalizza il nuovo corso del Napoli e l’impatto dell’arrivo di Antonio Conte sulla squadra partenopea. Fulvio, noto agente Fifa e commentatore sportivo, ha espresso oggi su Radio Marte il suo giudizio sui recenti movimenti di mercato del Napoli sotto la guida di Antonio Conte. “Non miunadi acquisti così precoce entro l’11 luglio,” ha dichiarato, evidenziando la sorpresa per l’attività intensa sul fronte degli acquisti. “Tuttavia, sembra che il club stia finalmente reagendo al disastro della scorsa stagione. Conte porta con sé non solo competenza ma anche carisma, elementi fondamentali per rimettere a posto i pezzi mancanti di un puzzle che l’anno scorso era completamente disorganizzato.