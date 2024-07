Mario Sechi | adesso Parigi si inventa le strette intese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) La Quinta Repubblica sta tirando le cuoia. Emmanuel Macron la sta finendo più o meno consapevolmente con una serie di decisioni che ne tradiscono lo spirito: prima ha indetto le elezioni anticipate di fronte al fallimento del voto europeo, poi ha deciso di assestare un altro colpo costruendo un barrage per impedire alla destra di Marine Le Pen di conquistare la maggioranza, infine ha deciso che la Francia deve svoltare verso una soluzione all'italiana con un governo di “larghe”.improvvisamente supera Roma in tema di fantasia istituzionale e instabilità, non era un'impresa facile, ma le President ha un talento creativo notevole, per cui si arriva al paradosso della democrazia che nega ai vincenti il diritto di governare. Povero De Gaulle.