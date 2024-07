Le Zirre di Napoli prendono il largo | ecco le immagini della collezione Primavera-Estate

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Leè un progetto imprenditoriale che parla napoletano e aha le sue radici, dall’ideazione alla produzione artigianale #madeinaples, così come napoletano è il nomeSpring Summer 2024, Assaje. Le, in temae vacanze, ha trovato a bordo di Msc Grandiosa la location perfetta per lo shootingnuova.Tra i “salvagente” di questa stagione assolutamente da portare con sé c’è Carina, la nuovissima bag con manico tondo doppio da indossare a braccio e a tracolla, la Diana con doppio manico, la Maxi Bag con la lampo e la Maxi Bag con l’iconico Vesuvio pop targato Le. Un’altra novità da sottolineare è la personalizzazione non solo delle pochette ma sulle borse modello shopping con le cifre o con il nome.