Le pubblicità più divertenti di tutti i tempi

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ricordate la prima volta che unavi ha fatto ridere così tanto da lasciarvi senza respiro, o che vi è entrata nel cuore a tal punto da ricordarvela ancora oggi? Fin dalla diffusione dei primi spot pubblicitari, i marchi di ogni tipo hanno trovato le idee più originali e interessanti per pubblicizzare i propri prodotti. Che si tratti di caffè, pasta o farmaci lassativi, sono decine lerimaste impresse nella memoria degli italiani, il più delle volte per la loro comicità. Per questo motivo, oggi passeremo in rassegna leitaliane piùdella storia, quelle che hanno saputo strapparci una risata e allo stesso tempo veicolare un messaggio efficace. Gli spot piùnella storia dellaitaliana Laumoristica italiana ha una lunga tradizione e nel tempo ha saputo regalarci alcuni dei momenti più esilaranti della televisione.