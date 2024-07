Koeman afferma che il VAR ha distrutto il calcio mentre l’Olanda soffre per Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 11 luglio 2024) Breaking: Ronaldhato che il VAR ha rovinato ildopo la delusione subita dai Paesi Bassi in occasione dell’contro l’Inghilterra nella semifinale di mercoledì. Gli Orange sembravano essere sulla buona strada per l’incontro finale con la Spagna quando Xavi Simons ha segnato dopo sette minuti, ma l’Inghilterra ha pareggiato con un rigore di Harry Kane al 18º minuto, prima che Ollie Watkins uscisse dalla panchina per segnare il gol della vittoria al 90º minuto. Il rigore che ha portato al pareggio di Kane è stato controverso: il capitano dell’Inghilterra è stato colto in fallo dal tiro alto di Denzel Dumfries, che aveva già tirato. L’arbitro Felix Zwayer ha assegnato ildi rigore dopo essere stato indirizzato agli schermi a bordo campo, lasciandoa inveire contro l’impatto del VAR.