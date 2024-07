Il sono tutti uguali è una grossa sciocchezza che ostacola il ragionamento

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug – Premessa che ogni tanto ribadisco: io nonesattamente “di destra”, forse lo ero più da ragazzo ma in ogni caso semplifico enormemente oggi, soprattutto alla luce di una distinzione che, dopo la caduta del muro di Berlino, è effettivamente diventata “complicata” e spesso solo sfumata. Semplificare sì, ma con giudizio Ciò detto: non ho mai creduto al “” e ho sempre pensato che “a destra” ci sia più terreno fertile (o meno terreno infertile, a seconda di come la vediamo) per idee discontinue se non addirittura rivoluzionarie. Questo per un banalissimo motivo storico: ciò che si è configurato come “destra”, almeno in Italia, ha raccolto il testimone di chi ha perso la guerra (il quale peraltro “destra” non era affatto, semmai lo è “diventato” post-mortem).