I taxi portano a casa tariffe più elevate Ma è caos a Termini | lunghe file e malori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024)introvabili e attese infinite sotto l'afa di uno dei giorni più caldi di questa estate. All'indomani dell'incontro in cui i sindacati di categoria e l'amministrazione capitolina hanno trovato l'accordo sull'aumento delleche verrà votato lunedì dalla giunta Gualtieri,interminabili soprattutto nelle ore di punta hanno fatto da cornice a una Stazioneaffollatissima. La soluzione, secondo le parti in causa, sta epr arrivare con una doppia mossa. L'adeguamento delleche porta rincari sulle corse, a cominciare dall'introduzione di quella «breve» a 9 euro, come richiesto dai sindacati e il bando - previsto entro la fine del mese - per la concessione di mille nuove licenze. Più auto bianche in circolazione dunque e spese maggiori per gli utenti.