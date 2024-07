Giorgio Armani un pezzo da 90 della moda italiana Ma come ha fatto a rimanere sulla cresta dell' onda in tutti questi anni? Ce lo spiega Mancinelli

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 11 luglio 2024) Caro signor, (ci siamo sempre dati del lei, non vorrei contravvenire a questa consuetudine), so che non ama le celebrazioni, le ricorrenze, gli hip hip hurrah che accompagnano i comple: ma questoversario – 90di eleganza senza pari – è anche una storia di 90di trasformazionesocietà. E quindi, richiede un momento di riflessione, un’esplorazione del profondo impatto che lei ha avuto non solo sui vestiti che indossiamo, ma sullelità in cui comprendiamo noi stessi e il mondo intorno. Sopra, il video’ultima sfilataPrivé A/I 2024. Ma sicquesta è una lettera aperta e non un résumésua carriera, iniziamo allora dall’ultima sfilata di altaPrivé: tutte le colleghe hanno dichiarato all’unisono che sia stata la migliore di tutte quelle viste a Parigi durante i giornicouture, con l’enfasi sulle silhouette allungate, i tailleur pantaloni tagliati alla perfezione, le perlesimbolo di una purezza di cui in questo momento il mondo ha bisogno,ha bisogno di serenità, tranquillità, chiarezza senza esuberanze inutili o vistose.