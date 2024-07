Giochi di Parole puntata 10 | muratori e principesse la classe sociale non è acqua

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nella storia delle Olimpiadi ci sono campioni cresciuti nella nobiltà e altri che si sono dovuti costruire dal basso. Come il padre di Grace Kelly, che iniziò come muratore e divenne un grande del canottaggio, prima che la figlia arrivasse al rango di principessa di Monaco. O come il nipote dell’imperatore del Giappone che servì come volontario alle Olimpiadi di Tokyo e poi divenne presidente della federbaseball nipponica, o ancora come il muratore olandese Anton Geesink che rivoluzionò la storia delle arti marziali. Ecco le loro incredibili storie .