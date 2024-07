Firenze contro gli affitti brevi Per il Tar la norma non vale più Nardella | ora regole a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il ricorso dei proprietari immobiliarila delibera ’anti Airbnb’ del Comune diche limita le locazioni turistichein centro, in area Unesco, è improcedibile. E questa, per l’amministrazione (che non sembra decisa a mollare la presa), non è una buona notizia. La prima sezione del Tar della Toscana con una sentenza pubblicata ieri dichiara di fatto esaurito il contendere, poiché ogni doglianza è stata assorbita con l’approvazione da parte del Comune del piano operativo che ha stralciato dalla disciplina urbanistica lache introduce divieti per gli, contenuta invece nella variante al regolamento urbanistico. Il prodotto finale è che l’amministrazione non soccombe, ma si vede riconoscere nero su bianco che le disposizioni in materia non sono più in vigore perché a fare fede è il piano operativo.