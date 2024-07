Fabriano sequestrato studio odontotecnico abusivo | tre denunce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024)(Ancona), 11 luglio 2024 - Scoperto dalle Fiamme gialle unche esercitava abusivamente la professione medica di dentista:un centro per cure dentali e denunciate tre persone. Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Ancona hanno portato a termine un'importante operazione per la tutela della salute pubblica, scoprendo un eserciziodella professione odontoiatrica. L'intervento ha portato al sequestro di unodentistico del valore di 130mila euro e alla denuncia di tre persone. Le indagini, effettuate dai finanzieri della Tenenza di, hanno rivelato che nellodentistico operavano une una segretaria privi delle necessarie abilitazioni e autorizzazioni. Le investigazioni, comprese perquisizioni e analisi documentali, supportate da testimonianze della clientela, hanno evidenziato come queste persone effettuavano sia cure e operazioni medico sanitarie in assenza di titolo abilitativo da medico odontoiatra, sia prestazioni e manovre per cui è necessaria la qualifica professionale Aso (assistenteodontoiatrico), mettendo pertanto seriamente a rischio la salute dei pazienti.