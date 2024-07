Ezra Pound amava i gelati ma non quelli di piazza San Marco a Venezia La figlia Mary quasi centenaria racconta il poeta

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 11 luglio 2024) “In un mai spento amore per, Titano della poesia, questa casa abitò”. Si legge sulla lapide che il comune diha dedicato alstatunitense, affissa sull’abitazione di Dorsoduro 252. Non solo, ma anche Rapallo, Roma, Tirolo:era innamorato dell’Italia e ci visse per un ventennio circa. Oltre che delle bellezze artistiche, dell’atmosfera, ilsi lasciò benevolmente influenzare dall’atmosfera italiana, compreso il cibo. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, lade Rachewiltz nata dalla relazione con la violinista Olga Rudge, alla soglia dei 100 annialcune curiosità nascoste di un grandeche fu amico di Eliot ed Hemingway.e il cioccolato Nella mappa dei suoi ricordi legati al padre,menziona più volte il cioccolato.