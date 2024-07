Estate ecco il piano per gli anziani Dall’assistenza alle piscine gratis

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il potenziamento dei servizi di assistenza e un programma di attività ricreative dei quartieri. Anche quest’anno torna “Milano Aiuta“, ilche punta a garantire un supportopersone anziane e fragili che resteranno in città a luglio e ad agosto. Attraverso il contact center comunale 02.02.02, dal lunedì al sabato d18, è possibile chiedere aiuto e ricevere informazioni sui servizi che possono essere attivati per le persone vulnerabili: si va dal semplice orientamento ai servizi del territorio all’assistenza domiciliare, dalla consegna dei pasti a casa al sostegno relazionale telefonico al supporto per l’igiene personale e della casa. Oltre a risponderesollecitazioni di chi chiede aiuto, il Comune farà un lavoro di monitoraggio attivo delle persone particolarmente fragili segnalate dai servizi sanitari.