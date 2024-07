Effetto Antonio Conte sul Napoli

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 luglio 2024) Quando si valuta il lavoro di un allenatore i fattori da tenere in considerazione sono molteplici e vanno ben oltre la tattica ed il gioco che riesce a dare alla squadra.ad esempio ha una dote che viene troppo spesso sottovalutata ed è di pochi, dei Top: attirano giocatori. Si, convincono chi si trova davanti a diverse offerte a scegliere la sua squadra invece che altre; una scelta che spesso viene fatto al di là delle condizioni contrattuali. In sintesi diversi calciatori preferiscono andare con quel determinato allenatore anche guadagnando piuttosto che avere uno stipendio più alto altrove, con un altro Mister. Ecco,è uno di questi, uno dei pochi. Immaginiamo sia stata questa anche una delle caratteristiche che hanno spinto il Presidente De Laurentiis a sborsare la (pesante) cifra richiesta come stipendio dall’allenatore ex Juventus, Inter, Chelsea etc etc.