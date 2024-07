E’ allarme spie | Ibrahimovic ‘blinda’ il centro sportivo di Milanello

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Cambiamenti significativi e novità in vista aldi, che coinvolgono non solo la struttura della nuova squadra del Milan ma anche il suo modus operandi. Una delle prime e più importanti decisioni è stata presa da Zlatan. La scelta disuAttualmente nel ruolo di dirigentedel club rossonero,ha deciso di ‘blindare’per aumentare la riservatezza dele garantire alla squadra un ambiente più concentrato e privo di distrazioni. In accordo con il club, il dirigente ha deciso di costruire un’impalcatura di tre metri, a cui saranno appesi dei teloni neri, in modo da impedire la visuale dei campi didall’esterno. Il suo intento è quindi chiaro: proteggere la squadra da eventuali occhi indiscreti e creare un’atmosfera di massima concentrazione durante le sessioni di allenamento evitando che possano essere divulgate o analizzate dai media o dagli avversari.