Consiglio comunale Maggioranza avanti con Ceredi presidente La Lega cerca rinforzi

(Di giovedì 11 luglio 2024)con Loris. Questa è la linea della lista civica Forlì Cambia e di gran parte della. Il geometra forlivese, accreditato di 314 preferenze alle ultime elezioni amministrative, confermato indopo il primo mandato, è stato il terzo più votato dopo Paola Casara e Kevin Bravi che sono entrati in giunta: sarà lui il candidato alla presidenza del. Con l’eccezione – già emersa nella prima seduta il 2 luglio al Villa Romiti – dellache avrebbe voluto lo scranno più alto dell’assemblea cittadina per Daniele Mezzacapo e in ultimo ha proposto un consigliere di Fratelli d’Italia, Marco Catalano. Si tornerà in aula a due settimane di distanza, martedì 16 luglio. E stavolta si voterà a oltranza fino all’elezione del nuovo