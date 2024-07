Cnn | Complotto russo per eliminare l’amministratore delegato della azienda di armi di Rheinmetall

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024)n Papperger, il ceo di, il maggiore produttore tedesco dei fondamentali proiettili di artiglieria da 155 mm che sono diventati l’arma decisiva nella dura guerra di logoramento dell’Ucraina, sarebbe stato l’obiettivo di un attentato. L’intelligence Usa, come riporta la Cnn, ha scoperto nei mesi scorsi un piano del governoper assassinare(a sinistra nella foto insieme al cancelliere Scholz a destra e al ministroDifesa Pistoriua). Il pianofaceva parte di unpiù ampio per l’assassinio dei ceo delle aziende europee che sostengono lo sforzo bellico di Kiev. L’azione più prossima all’esecuzione, rivela la Cnn, era quello per uccidere Papperger. L’sta anche per aprire una fabbrica di veicoli blindati in Ucraina, una mossa che secondo una fonte vicina all’intelligence preoccupa profondamente la Russia.