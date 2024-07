C’è Musica una Suoni d’estate Concerti nei luoghi più suggestivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Promuovere talenti locali e favorire l’incontro con grandi autori della. È l’obiettivo della rassegna di Tolentino "una.", presentata in conferenza dal curatore artistico Fabio Tiberi con il sindaco Mauro Sclavi e l’assessore al turismo Diego Aloisi. Ad aprire la kermesse, è stata la serata con il concerto di Fiati "G. Verdi" diretto da Giorgio Caselli. Domani, alle 21, la festa continua nel cortile della biblioteca Filelfica con Riccardo Brandi (sassofoni) e Giulio Chiarini (pianoforte); i due giovani musicisti proporranno un variegato programma intitolato "Sax around the piano" con musiche di Georges Bizet, George Gershwin, Astor Piazzolla e Nino Rota. Giovedì 18 luglio, sempre nel cortile della Biblioteca Filelfica alla stessa ora concerto Duo Martina Giordani (piano) Chiara Burattini (violoncello) che proporranno al pubblico una serata "East Flavour" con musiche di Béla Bartók, Aleksandr Porfir’evic Borodin, Johannes Brahms e Franz Liszt.