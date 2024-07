’Blue Team’ soddisfazione per il progetto inclusivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) È terminata la seconda stagione del"Blue Team", iniziativa che vede coinvolta la società sportiva del Basket Castelfranco. Annata molto positiva, a giudicare dai risultati ottenuti, in quanto la compagine bianco-verde è riuscita a consolidare il bel lavoro effettuato nel 2023/2024. Soddisfatto, soprattutto, coach Gabriele Casoretti (nella foto), condottiero assieme a Tamara Zicchieri, Giulia Todaro ed Andrea Lazzaretti, delle attività in palestra, le quali hanno coinvolto due gruppi divisi per età. Grandi complimenti sono arrivati alla società del Presidente Andrea Berti, come conferma proprio il tecnico Casoretti: "Il back arrivatomi racchiude grandi congratulazioni ed aspettative circa il futuro prossimo. Raccolgo l’impegno concessomi per provare a generare ulteriori possibilità di gioco e di crescita per la prossima stagione sportiva che si annuncia ricca di spunti interessanti".