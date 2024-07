Uccide con una balestra la moglie e due figlie di un giornalista della Bbc | triplo femminicidio a nord di Londra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un uomo di 26 anni, Kyle Clifford, in Gran Bretagna ha ucciso tre donne colpendole a morte con unae poi è fuggito, le tre vittime erano lae ledel commentatore radiofonicoBbc, John Hunt. Secondo i media britannici, una delle due ragazze era l’ex fidanzata dell’assassino. Clifford, attualmente, è ancora ricercato in quella che subito è diventata una vera e propria caccia all’uomo. Tre “orribili omicidi mirati”: una delle vittime era l’ex dell’assassino I fatti si sono verificati a a Bushey nell’Hertfordshire, una contea adi. Il sovrintendente capopolizia Jon Simpson ha parlato di tre ”orribili omicidi mirati”. “Il nostro obiettivo principale oggi è proteggere la sicurezza pubblica e localizzare Kyle Clifford, ricercato in relazione all’omicidio di tre donne in quello che riteniamo essere un incidente mirato”, ha aggiunto Simpson, spiegando che “disponiamo di ingenti risorse di polizia dislocate in varie località deldie anche nella zona di Bushey”.