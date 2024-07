Strage di Erba rebus revisione del processo | l’ultima parola ai giudici in Camera di consiglio Olindo | Ci spero

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Con l’opinione pubblica divisa da anni, gli addetti ai lavori spaccati a metà, il caso che dilania le coscienze e interroga da anni magistrati, criminologi e cronisti investigativi, quello delladi, oggi torna sotto i riflettori in quella che si annuncia come una giornata decisiva (oltre che più divisiva che mai). La decisione deidella corte d’Appello di Brescia sulle istanze dipresentate dalla difesa diRomano e Rosa Bazzi, è attesa «non prima delle ore 14». La procura generale non ha replicato così come le altre parti processuali e isi sono ritirati indi. Dunque, si riparte da loro: dai coniugi di, figure controverse passate al setaccio tra luci e ombre, e condannati in via definitiva all’ergastolo per il massacro a colpi di coltello e spranga di Raffaella Castagna.