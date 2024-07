Rugby l’Italia sfida le Tonga per ritrovarsi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Torna in campo all’alba italiana di venerdìdele al Teufaiva Stadium di Nuku’alofa gli azzurri di Gonzalo Quesada affronteranno lenella seconda partita dei test match estivi. E per Lamaro e compagni è l’occasione di rialzare la testa dopo il brutto ko subito ad Apia contro le Samoa. Per ritrovare la vittoria il ct azzurro ha cambiato metà della squadra scesa in campo lo scorso venerdì, ripartendo da Ange Capuozzo a estremo, con Jacopo Trulla che dopo due anni torna in azzurro all’ala. Confermato Monty Ioane, così come i centri Menoncello e Brex, mentre in mediana con Paolo Garbisi ci sarà Martin Page-Relo. In terza linea con capitan Lamaro ci saranno Lorenzo Cannone e Manuel Zuliani, mentre in seconda linea Ruzza sarà affiancato da Edoardo Iachizzi.