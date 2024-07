Questo video di un würstel al microscopio con macchie e parassiti è falso

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il 22 giugno 2024 è stato pubblicato su Facebook ildi una presunta analisi aldi un. Il filmato sembra mostrare che all’interno diinsaccato sono stati trovati muffe e. Ilè accompagnato dacommento, scritto dall’autore del post: «e microplastiche.». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Ilè stato pubblicato il 13 aprile 2022 dal tiktoker Roman Kamburov. Il filmato, tuttavia, è frutto di un montaggio ed è «undeliberato», come spiegato dallo stesso Kamburov ai fact-checker di Usa Today. Il tiktoker ha affermato che il suo lavoro consiste nell’educare i bambini a pensare in modo critico e razionale, affermando di pubblicare talifalsi «per protestare contro la facilità con cui è possibile ingannare una persona» e «per dimostrare che le informazioni scientifiche e utili non sono interessanti quanto i () falsi».