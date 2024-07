Qualiano | Apostoli chiede di intitolare la nuova strada a Berlusconi Noi ad Antonio Puzo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024). Il Consigliere di Forza Italia Salvatoreavanza la proposta inopportuna di intitolarla aDopo la proposta di intitolargli l’aeroporto, sulla stessa scia improponibile arriva la richiesta del Consigliere Comunale di Forza Italia Salvatorediladi– che inaugurata ieri alle 18:00 – a Silvio. Continua così il tentativo di santificazione di un uomo che all’Italia ha dato poco o nulla se non tantissimo imbarazzo. Ricordiamo ha fatto votare in parlamento che “Ruby rubacuori” fosse la nipote di Mubarak, guisto per citarne uno. La narrazione che si porta avanti per la santificazione è sempre la stessa: l’autorevolezza di uomo politico e di uomo di stato, generosità, etc, etc.