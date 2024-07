Nel ’Libro bianco sulle droghe’ il punto sulle pene alternative

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È stata presentata ieri la quindicesima edizione del Librodroghe. Intitolato "Il gioco si fa duro", il Libroè un rapporto indipendente sugli effetti del Testo Unico sugli stupefacenti sul sistema penale, sui servizi, sulla salute delle persone che usano sostanze e sulla società. Quest’anno lo scritto concentra le sue analisi politiche intorno al tema delleper i detenuti cosiddetti "tossicodipendenti"" ed in particolareipotesi di trasformazione delle comunità in un sistema di "custodia attenuata" privatizzata. Sono come sempre analizzati i dati degli effetti della leggedroghe sul contesto carcerario e giudiziario, mentre in occasione delle modifiche al Codice della Strada sono ulteriormente commentati i dati disponibili rispetto al tema dell’uso di sostanze e l’incidentalità stradale.