LIVE Olanda-Inghilterra Europei calcio 2024 in DIRETTA | si delinea la seconda finalista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, Bellingham e Kane sfidano Depay e Gakpo per la finale. La sfida trasarà lasemifinale deglidi, in programma a Dortmund, Germania. Dopo aver sconfitto la Slovacchia nei tempi supplementari ed eliminato la Svizzera ai calci di rigore, l’di Gareth Southgate si prepara ad affrontare l’. Gli Orange, dal canto loro, hanno trionfato 3-0 contro la Romania agli ottavi e hanno superato la Turchia per 2-1 nei quarti di finale grazie a un’autorete di Muldur al 76?. Nella prima semifinale, la Spagna ha battuto la Francia con un risultato di 2-1, guadagnandosi così un posto in finale.