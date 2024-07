Le trattative della Recanatese Longobardi nel mirino del Cittadella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per Gianlucapotrebbero spalancarsi le porteSerie B: al momento è solo uno spiffero, tra i tanti che trapelano in questi convulsi giorni di mercato ma per il ventunenne difensore esterno che in due stagioni a Recanati ha totalizzato 51 presenze, potrebbe tramutarsi a breve in una possibilità concreta. Su di lui infatti si sono incentrate le attenzioni del Citta, una realtà consolidata del campionato cadetto che avrà ancora, come guida tecnica, Edoardo Gorini, allenatore che non ha particolari remore nel dare fiducia ai giovani. Per questo le sirene che arrivano dal Veneto possono essere stimolantissime per un ventunenne che si è segnalato per impegno e, soprattutto, rendimento. Le sue doti anche atletiche non potevano sfuggire agli osservatori più attenti, ma se la sua permanenza nel professionismo era scontata (Rimini e Gubbio lo hanno cercato con insistenza) è inevitabile che avere una chance del genere è la classica opportunità da non lasciarsi sfuggire.