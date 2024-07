Lavoro dopo la laurea e rapporto docenti-studenti | la classifica mondiale Qs Europa 2025 boccia le Università italiane

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 luglio 2024 – Bene la ricerca e i programmi di scambio di, meno bene il, male l'occupabilità deiti. Luci e ombre nelladelleQs(“QS World University Rankings: Europe”), pubblicata oggi e che vede lesuperare collettivamente la media europea, eccellendo appunto nella ricerca. Ma con alcune debolezze in campi non propriamente secondari, come i collegamenti tra campus e industria e la preparazione aldeiti. Ma vediamo in dettaglio. Atenei “promossi” nella ricerca e scambioGli atenei italiani spiccano sul fronte della ricerca. Il punteggio medio delle pubblicazioni scientifiche per membro della Facoltà, che rappresenta una misura della produttività della ricerca, è pari a 56,9, quasi il doppio della media europea.