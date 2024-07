La sfida della Nato a Putin | Kiev sarà nell’Alleanza

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Come una cappa sul verticeci sono i missili che Mosca ha fatto piovere sull’ospedale pediatrico di. “Condurre attacchi intenzionali contro un ospedale protetto è un crimine di guerra”, ha detto l’Onu. Ecco perché il primo segnale che lavuole mandare è a Vladimir. Riuniti al vertice di Washington, gli alleati dichiareranno che il percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’alleanza è “irreversibile”. E nella dichiarazione finalemesso nero su bianco la scadenza per l’ingresso dinella. “Stiamo lottando per avere più sistemi di difesa aerea per l’Ucraina e sono fiducioso che ci riusciremo. Stiamo anche cercando di assicurarci più aerei, compresi gli F-16. Inoltre, stiamo spingendo per maggiori garanzie di sicurezza per l’Ucraina, comprese armi, aiuti finanziari e sostegno politico”, dichiara il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato al vertice