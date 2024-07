La creatività nelle cucine d’albergo non è mai stata tortuosa e laboriosa come ora

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Abbiamo parlato più di una volta di destination hotels, ovvero quei luoghi che a prescindere dalle dimensioni e dalla collocazione geografica, cercano di essere delle vere e proprie dimensioni parallele di ospitalità, buona cucina e relax. Questo concetto è andato mutando negli anni perché,un po’ tutti i settori, sono cambiate le esigenze del turista, sono cambiate le modalità di trasporto, le possibilità di fare più o meno esperienze in un luogo e, necessariamente, è avvenuto un cambiamento anche per quel che riguarda le strutture. Investire sulla proposta enogastronomica è diventato imprescindibile? Assolutamente sì. Se ne sono resi conto gli addetti ai lavori? E se così è stato, lo hanno fatto in un tempo conveniente? Su questo tema ci sarebbe ben più di un articolo da scrivere e ben più di un parere da annotare.