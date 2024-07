Jannik Sinner dà forfait per l’ATP di Bastad | nessun torneo prima delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La decisione era nell’aria già dalla giornata di ieri, ma ora è ufficiale:ha annunciato con una story su Instagram che non prenderà parte alATP 250 di, in Svezia, in programma dal 15 al 21 luglio, al quale era iscritto. La partecipazione era stata programmata per effettuare un ritorno sulla terra battuta in vista, con i tornei di singolare e doppio maschili di Parigi 2024, previsti dal 27 luglio al 4 agosto, che si giocheranno sui campi del Roland Garros. L’azzurro ha specificato di essere affaticato e che non è stato facile prendere una simile decisione, gli sarebbe piaciuto giocare ma ha dovuto seguire le indicazioni del suo team e dei medici, i quali hanno affermato che sarebbe stato meglio prendere un periodo di riposo per recuperare.