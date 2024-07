Jaan Roose fallisce l’impresa | sullo Stretto di Messina su slackline cade e il record sfuma

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Adnkronos) – Tre ore di camminata sul nastro per attraversare lodi, madinon va in porto. L’atleta della Red Bull, su unadi 1,9 cm di larghezza, sospesa a 200 metri sul livello del mare, dopo quasi 3 ore ma e a circa 80 metri dall’arrivo in Sicilia è caduto rendendo nullo il primato mondiale.si è poi rimesso sulla fune e ha completato comunque il percorso.è partito alle ore 8.30 del versante calabrese, a Santa Trada (Villa San Giovanni), ad un’altezza di 265 metri (misura superiore al più alto grattacielo italiano). L’arrivo in Sicilia, dopo oltre 3,5 chilometri, era fissato a Torre Faro () ad un’altezza di 230 metri, per riuscire a stabilire il nuovomondiale di, migliorando il precedente primato di quasi un chilometro.