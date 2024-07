Il blocco democratico italiano si schianta sul ddl Nordio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La notizia dell’approvazione del Delsulla giustizia, che ad esempio modifica le norme sull’abuso d’ufficio e le intercettazioni, la trovate non tra le prime poggi sui principali siti del paese. Al di là di quelle che sono i cambiamenti a livello di codice penale (lasciamo a giuristi ed avvocati le doverose riflessioni) però la cosa da sottolineare è politica. E non è una bella notizia per Elly Schlein. A favore del provvedimento, oltre alla maggioranza (che bastava ed avanzava) si sono schierati anche Azione ed Italia Viva. D’un solo colpo le speranze di chi, da domenica sera, dai risultati francesi ed il coro «siamo tutti antifascisti» sui Campi Elisi, già immaginava il solito polpettone contenente tutti i partiti non della maggioranza si è sgretolato davanti alle differenze, insanabili, all’interno dello stesso schieramento di centrosinistra.