Guerra distruzione e morte | l' Europa pagherà più di tutti l' affondo del generale Vannacci

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nel giorno dell'accordo al vertice Nato sull'Ucraina, ecco che sul conflitto tra Kiev e Russia dice la sua ilRoberto, eurodeputato della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti fondato da Viktor Orban. "L'atteggiamento verso il conflitto ucraino non cambia e quindi sarà difficile che possa cambiare la situazione che vede le truppe russe attestarsi sempre più solidamente all'interno dei confini ucraini. Tanto più che la cessione di armi all'Ucraina da parte dei paesi dell'UE ha poca incidenza pratica sulle sorti del conflitto", affermainterpellato da affaritaliani.it. Insomma, un parere negativo sull'aumento degli aiuti militari stabilito al vertice Nato. "Fino a che non si profonderà ogni sforzo per il raggiungimento di una negoziazione di pace tra Russia e Ucraina continueràe povertà - come peraltro avvenuto in questi ultimi due anni senza alcun risultato tangibile a favore dell'Ucraina - e l'più di ogni altro attore internazionale le conseguenze di questo conflitto", riprende