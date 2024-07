Friggitelli in padella los pimientos del padron | la ricetta di mia mamma risultato dorato e poco unto!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 10 luglio 2024)in, ( losdel): ladi miaper un! I, noti anche come peperoni friarielli, sono piccoli peperoni verdi dal sapore dolce, tipici del centro-sud Italia. Come suggerisce il nome, questi ortaggi si friggono spesso in, e oggi li preparerò proprio così. Ma prima vi vorrei raccontare un piccolo aneddoto su questi peperoni, durante la mia permanenza in Spagna mi dissero di assaggiare losdel, mi fu descritto, dal cuoco spagnolo, come un piatto semplice, contadino, ma straordinario. Quando mi furono serviti i mieila prima domanda che mi balzò alla mente fu: è un piatto napoletano adottato dai Borboni o viceversa? Tutt’oggi non ho trovato risposta a questa domanda, quindi se qualcuno di voi la conosce può contattarmi sulla mia pagina Facebook, mi farebbe davvero piacere conoscere la risposta.