Foresta pluviale di super alberi discendenti dal supercontinente perduto Gondwana in fase di creazione in Australia

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 10 luglio 2024): Protezione dellae del suo patrimonio In, una “banca dei semi vivente” è indi costruzione per salvaguardare i restanti frammenti dellacontinentale dai cambiamenti climatici. L’obiettivo principale è preservareantichi con radici che risalgono alcontinente. La scomparsa della Big Scrub La lussureggianteBig Scrub si estendeva su 185.000 acri nell’orientale. L’influenza umana e gli incendi hanno ridotto questa estensione originale all’1%. Le temperature in aumento e la siccità minacciano i rimanenti frammenti, impoverendo la biodiversità.antichidalAlcune specie,dal, come L'articolodidalcontinenteindiinproviene da News Nosh.