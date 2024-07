Finalmente operativa la comunità energetica Made in Brianza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) A tre anni dalla sua istituzione, diventaMonticello Green Hill, la primarinnovabile della, la seconda in Lombardia. Come anticipato, in seguito ad un servizio sul nostro giornale, da Gse, la società pubblica Gestore servizi energetici, hanno dato il via libera alla piena operatività dellafondata nel dicembre 2021. "Eravamo al paradosso che, pur essendo la nostra di fatto la primanata dopo il decreto 199/2021, c’era il rischio concreto che l’attivazione ci fosse preclusa per un mero cavillo di un nuovo decreto, vanificando il lavoro svolto – spiega Renato Ornaghi, fondatore e presidente di Monticello Green Hill -. Ringrazio il presidente di Gse, il calolziese Paolo Arrigoni e i componenti del suo staff che hanno risolto positivamente il problema".